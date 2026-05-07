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Francoforte: movimento negativo per Rheinmetall AG

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: movimento negativo per Rheinmetall AG
Ribasso composto e controllato per il produttore di armamenti e componenti per automobili, che presenta una flessione del 2,73% sui valori precedenti.
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