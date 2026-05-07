New York: in calo JP Morgan
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società finanziaria con sede a New York, che mostra un decremento del 2,22%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del colosso finanziario americano, che fa peggio del mercato di riferimento.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 313,7 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 304,8. L'equilibrata forza rialzista di JP Morgan è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 322,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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