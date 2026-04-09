Italgas lancia nuova emissione obbligazionaria a tasso fisso a 6 anni

(Teleborsa) - Italgas ha lanciato sul mercato una nuova emissione obbligazionaria a tasso fisso con scadenza a 6 anni. Il collocamento, rivolto ai soli investitori istituzionali, è organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners da BNP Paribas , BofA , Crédit Agricole , Intesa Sanpaolo , J.P. Morgan , Mediobanca , Société Générale .



L’operazione, la prima realizzata a valere sul Programma EMTN approvato da Consob a luglio 2025, risponde a una logica di pre-funding dei fabbisogni finanziari, in coerenza con la strategia di Italgas di ottimizzazione della propria struttura del debito

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