Saipem: BNP Paribas ha quota potenziale del 4,96%, JPMorgan del 4,46%

(Teleborsa) - BNP Paribas ha una partecipazione potenziale del 4,960% in Saipem , società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 10 aprile 2026. In particolare, il 4,06% sono diritti di voto riferibili ad azioni, mentre il resto sono posizioni lunghe con regolamento fisico e in contanti.



Inoltre, al 9 aprile, JP Morgan Chase ha una partecipazione potenziale del 4,461%, di cui il 1,254% diritti di voto riferibili ad azioni.

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