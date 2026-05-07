New York: in forte denaro Insulet Corporation

(Teleborsa) - Ottima performance per l' azienda che produce dispositivi medici innovativi , che scambia in rialzo del 6,07%.



L'andamento di Insulet Corporation nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di Insulet Corporation suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 151,7 USD con tetto rappresentato dall'area 165,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 142,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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