New York: Insulet Corporation sale verso 163,9 USD

(Teleborsa) - Effervescente l' azienda che produce dispositivi medici innovativi , che scambia con una performance decisamente positiva del 5,69%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Insulet Corporation mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,1%, rispetto a -3,41% dell' indice del basket statunitense ).





La situazione di medio periodo di Insulet Corporation resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 163,9 Dollari USA. Supporto visto a quota 152,8. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 175.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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