New York: Insulet Corporation in rally
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'azienda che produce dispositivi medici innovativi, che tratta in rialzo del 4,80%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Insulet Corporation mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,56%, rispetto a -1,14% dell'indice del basket statunitense).
Il quadro di medio periodo di Insulet Corporation ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 155,7 USD. Primo supporto individuato a 150,2. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 161,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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