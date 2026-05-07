New York: MicroStrategy Incorporated in forte discesa

(Teleborsa) - In forte ribasso l' azienda di analisi e business intelligence , che mostra un -5,3%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a MicroStrategy Incorporated rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di MicroStrategy Incorporated sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 182,3 USD. Possibile una discesa fino al bottom 173,6. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 191.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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