New York: in forte denaro MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - Effervescente l' azienda di analisi e business intelligence , che scambia con una performance decisamente positiva dell'11,42%.



Lo scenario su base settimanale di MicroStrategy Incorporated rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di MicroStrategy Incorporated mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 89,44 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 101,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 82,02.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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