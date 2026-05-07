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New York: seduta difficile per MicroStrategy Incorporated
Migliori e peggiori
,
In breve
07 maggio 2026 - 20.00
Si muove in perdita l'
azienda di analisi e business intelligence
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,35% sui valori precedenti.
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