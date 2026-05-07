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Piazza Affari: andamento rialzista per Brunello Cucinelli
Migliori e peggiori
,
In breve
07 maggio 2026 - 09.35
Seduta vivace oggi per il
re del cachemire
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,14%.
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