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Piazza Affari: andamento rialzista per Ferrari

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento rialzista per Ferrari
Avanza il cavallino rampante di Maranello, che guadagna bene, con una variazione del 2,18%.
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