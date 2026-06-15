Piazza Affari: scambi al rialzo per Brunello Cucinelli
(Teleborsa) - Seduta positiva per il re del cachemire, che avanza bene del 2,72%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Brunello Cucinelli evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gruppo di Solomeo rispetto all'indice.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Brunello Cucinelli. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Brunello Cucinelli evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 88,75 Euro. Primo supporto a 87,15. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 86,57.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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