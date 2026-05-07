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/ Piazza Affari: exploit del comparto telecomunicazioni in Italia
Piazza Affari: exploit del comparto telecomunicazioni in Italia
In breve
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Finanza
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Indici settoriali
07 maggio 2026 - 10.00
In forte aumento l'
indice del settore telecomunicazioni
, che con il suo +1,81% avanza a quota 13.479,43 punti.
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