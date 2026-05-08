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Eurozona: rialzo controllato per l'EURO STOXX Media
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Indici settoriali
08 maggio 2026 - 15.00
L'
Indice del settore Media europeo
avanza in maniera frazionale, arrivando a 274,52 punti.
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