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Eurozona: rialzo controllato per l'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: rialzo controllato per l'EURO STOXX Media
L'Indice del settore Media europeo avanza in maniera frazionale, arrivando a 274,52 punti.
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