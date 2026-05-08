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Francoforte: scambi al rialzo per Evonik Industries

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi al rialzo per Evonik Industries
Balza in avanti Evonik Industries, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,94%.
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