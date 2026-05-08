GOLD del 7/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 maggio
La giornata del 7 maggio chiude piatta per il metallo giallo, che riporta un -0,07%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 4.743,4, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 4.577,1. L'equilibrata forza rialzista dell'oro è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 4.909,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)