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GOLD dell'1/05/2026

Finanza
GOLD dell'1/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 maggio

Andamento annoiato per il metallo giallo, che chiude la sessione in ribasso dello 0,20%.

Le tendenza di medio periodo dell'oro si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 4.682,2. Supporto stimato a 4.544,2. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 4.820,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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