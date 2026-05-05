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GOLD del 4/05/2026

Finanza
GOLD del 4/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 maggio

Aggressivo ribasso per il metallo giallo, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita dell'1,94%.

Lo status tecnico dell'oro mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 4.491, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 4.589,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 4.458,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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