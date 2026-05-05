GOLD del 4/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 maggio
Aggressivo ribasso per il metallo giallo, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita dell'1,94%.
Lo status tecnico dell'oro mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 4.491, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 4.589,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 4.458,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)