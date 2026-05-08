New York: peggiora Expedia

(Teleborsa) - Ribasso per il comparatore turistico mondiale , che passa di mano in perdita del 7,04%.



L'andamento di Expedia nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di breve periodo di Expedia mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 239,5 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 228,6. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 250,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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