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New York: peggiora Northrop Grumman

Migliori e peggiori, In breve
New York: peggiora Northrop Grumman
Ribasso scomposto per il fornitore di sistemi ed equipaggiamenti di difesa, che esibisce una perdita secca del 5,61% sui valori precedenti.
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