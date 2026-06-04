New York: peggiora Vertiv Holdings

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società che sviluppa e fornisce tecnologie e soluzioni per infrastrutture digitali critiche , che soffre con un calo del 4,23%.



L'andamento di Vertiv Holdings nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Tecnicamente, Vertiv Holdings è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 323,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 308,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 338,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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