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New York: peggiora Vertiv Holdings

Migliori e peggiori
New York: peggiora Vertiv Holdings
(Teleborsa) - Scende sul mercato la società che sviluppa e fornisce tecnologie e soluzioni per infrastrutture digitali critiche, che soffre con un calo del 4,23%.

L'andamento di Vertiv Holdings nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Tecnicamente, Vertiv Holdings è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 323,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 308,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 338,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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