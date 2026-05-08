New York: perdite consistenti per Axon Enterprise

(Teleborsa) - A picco il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine , che presenta un pessimo -5,83%.



Lo scenario su base settimanale di Axon Enterprise rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Tecnicamente, Axon Enterprise è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 423,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 389,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 458,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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