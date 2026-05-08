New York: perdite consistenti per Axon Enterprise
(Teleborsa) - A picco il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, che presenta un pessimo -5,83%.
Lo scenario su base settimanale di Axon Enterprise rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Tecnicamente, Axon Enterprise è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 423,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 389,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 458,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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