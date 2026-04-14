New York: scatto rialzista per Axon Enterprise

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine , che tratta in rialzo del 6,18%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Axon Enterprise , che fa peggio del mercato di riferimento.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 373,1 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 387,3. Il peggioramento di Axon Enterprise è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 364,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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