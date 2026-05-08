New York: risultato positivo per Cisco Systems
(Teleborsa) - Avanza Cisco, che guadagna bene, con una variazione del 2,44%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che l'azienda produttrice di apparati di networking mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,18%, rispetto a +0,05% dell'indice americano).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Cisco. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 94,85 USD. Primo supporto visto a 93,56. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 92,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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