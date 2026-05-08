New York: scambi in forte rialzo per Micron Technology
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di microchip, che mostra una salita bruciante del 9,26% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Micron Technology rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Micron Technology è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 717,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 686. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 748,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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