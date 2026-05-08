New York: seduta euforica per SanDisk
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società americana produttrice di hardware, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'11,23%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di SanDisk evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso californiano produttore di memorie flash rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di SanDisk sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1.529,2 USD. Possibile una discesa fino al bottom 1.421,5. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1.636,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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