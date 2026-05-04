New York: spinge in avanti SanDisk

(Teleborsa) - Brilla la società americana produttrice di hardware , che passa di mano con un aumento del 5,52%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di SanDisk evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso californiano produttore di memorie flash rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di SanDisk classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.272 USD e primo supporto individuato a 1.219,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1.325.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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