New York: pioggia di acquisti su SanDisk

(Teleborsa) - Brilla la società americana produttrice di hardware , che passa di mano con un aumento del 9,70%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di SanDisk evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso californiano produttore di memorie flash rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di breve periodo di SanDisk mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1.421,4 USD. Rischio di discesa fino a 1.310,1 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1.532,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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