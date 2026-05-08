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Piazza Affari: rosso per l'indice del settore alimentare italiano
In breve
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Finanza
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Indici settoriali
08 maggio 2026 - 10.00
Giornata negativa per il
comparto alimentare a Piazza Affari
, che continua la seduta a 69.024,49 punti, in calo dell'1,16%.
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