PLATINUM del 7/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 maggio
Sostanzialmente invariata la seduta per il metallo bianco-argenteo, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Tecnicamente, il platino è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 2.077,8, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.986,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2.168,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)