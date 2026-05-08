Milano 9:42
49.116 -0,35%
Nasdaq 7-mag
28.564 0,00%
Dow Jones 7-mag
49.597 -0,63%
Londra 9:42
10.201 -0,74%
24.445 -0,89%

PLATINUM del 7/05/2026

Finanza
PLATINUM del 7/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 maggio

Sostanzialmente invariata la seduta per il metallo bianco-argenteo, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Tecnicamente, il platino è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 2.077,8, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.986,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2.168,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```