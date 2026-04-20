PLATINUM del 19/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 aprile
Seduta vivace per il metallo bianco-argenteo, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,19%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del platino rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 2.145,2. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 2.104,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 2.186,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)