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/ Rheinmetall AG scambia in rosso a Francoforte
Rheinmetall AG scambia in rosso a Francoforte
Migliori e peggiori
,
In breve
08 maggio 2026 - 09.50
Ribasso per il
produttore di armamenti e componenti per automobili
, che passa di mano in perdita del 4,07%.
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