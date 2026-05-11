Francoforte: balza in avanti Basf

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia chimica , che lievita del 2,96%.



La tendenza ad una settimana di Basf è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 52,16 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 53,76. Il peggioramento del leader mondiale nel settore chimico è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 51,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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