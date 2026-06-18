Francoforte: si concentrano le vendite su Basf

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia chimica , che presenta una flessione dell'1,82%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Basf rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le tendenza di medio periodo del leader mondiale nel settore chimico si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 49,35 Euro. Supporto stimato a 48,79. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 49,91.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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