Milano 16:26
49.548 +0,52%
Nasdaq 16:26
29.253 +0,06%
Dow Jones 16:26
49.695 +0,17%
Londra 16:26
10.282 +0,48%
Francoforte 16:26
24.309 -0,12%

Francoforte: scambi negativi per Hannover Rueck

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi negativi per Hannover Rueck
Pressione sulla principale compagnia di riassicurazioni al mondo, che tratta con una perdita del 3,03%.
Condividi
```