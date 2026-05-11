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Francoforte: scambi negativi per Hannover Rueck
Migliori e peggiori
,
In breve
11 maggio 2026 - 13.00
Pressione sulla
principale compagnia di riassicurazioni al mondo
, che tratta con una perdita del 3,03%.
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