Milano 17:35
52.959 +0,27%
Nasdaq 21:33
29.777 +1,53%
Dow Jones 21:33
52.987 +0,16%
Londra 17:35
10.652 -0,26%
Francoforte 17:36
25.818 +0,15%

Francoforte: scambi negativi per Infineon

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi negativi per Infineon
Ribasso composto e controllato per la compagnia hi-tech tedesca, che presenta una flessione del 2,79% sui valori precedenti.
Condividi
```