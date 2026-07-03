Milano 13:25
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Dow Jones 2-lug
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Londra 13:26
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Francoforte 13:25
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Francoforte: scambi negativi per Teamviewer

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi negativi per Teamviewer
Rosso per Teamviewer, che sta segnando un calo del 2,10%.
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