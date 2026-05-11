New York: scambi in positivo per Caterpillar
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gigante delle macchine movimento terra, in guadagno del 2,82% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Caterpillar mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,72%, rispetto a +0,48% dell'indice americano).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Caterpillar. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Caterpillar evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 932,2 USD. Primo supporto a 904,2. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 885,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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