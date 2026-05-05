New York: risultato positivo per Caterpillar
(Teleborsa) - Balza in avanti il gigante delle macchine movimento terra, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,72%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Caterpillar evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Caterpillar rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Caterpillar rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 902,3 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 891,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 913,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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