New York: risultato positivo per Caterpillar

(Teleborsa) - Balza in avanti il gigante delle macchine movimento terra , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,72%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Caterpillar evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Caterpillar rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Caterpillar rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 902,3 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 891,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 913,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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