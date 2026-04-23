New York: scambi al rialzo per Caterpillar
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gigante delle macchine movimento terra, che tratta in utile del 2,90% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Caterpillar più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Caterpillar classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 839 USD e primo supporto individuato a 820,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 857,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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