New York: scambi al rialzo per Caterpillar

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gigante delle macchine movimento terra , che tratta in utile del 2,90% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Caterpillar più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di Caterpillar classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 839 USD e primo supporto individuato a 820,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 857,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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