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Indice del settore alimentare italiano, scendono le quotazioni a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Indice del settore alimentare italiano, scendono le quotazioni a Piazza Affari
Giornata da dimenticare per il comparto alimentare a Piazza Affari, che retrocede a 67.465,49 punti, ritracciando dell'1,66%.
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