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/ Indice del settore alimentare italiano, scendono le quotazioni a Piazza Affari
Indice del settore alimentare italiano, scendono le quotazioni a Piazza Affari
In breve
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Finanza
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Indici settoriali
12 maggio 2026 - 17.00
Giornata da dimenticare per il
comparto alimentare a Piazza Affari
, che retrocede a 67.465,49 punti, ritracciando dell'1,66%.
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