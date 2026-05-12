Milano 17:35
48.991 -1,36%
Nasdaq 20:20
28.837 -1,65%
Dow Jones 20:20
49.720 +0,03%
Londra 17:35
10.265 -0,04%
Francoforte 17:35
23.955 -1,62%

New York: al centro degli acquisti Humana

Migliori e peggiori
New York: al centro degli acquisti Humana
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società che offre servizi di assicurazione sanitaria, che tratta in rialzo del 5,88%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Humana rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di Humana è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 298,4 USD, mentre il primo supporto è stimato a 277,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 319,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```