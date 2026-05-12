New York: al centro degli acquisti Humana

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società che offre servizi di assicurazione sanitaria , che tratta in rialzo del 5,88%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Humana rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di Humana è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 298,4 USD, mentre il primo supporto è stimato a 277,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 319,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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