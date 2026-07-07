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New York: al centro degli acquisti Palantir Technologies

Migliori e peggiori, In breve
New York: al centro degli acquisti Palantir Technologies
Protagonista la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,55%.
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