New York: scambi in forte rialzo per Western Digital

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società che si occupa di archiviazione dei dati , che mostra una salita bruciante del 5,23% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Western Digital più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo del leader nel settore dei dischi rigidi mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 441,5 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 424,6. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 458,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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