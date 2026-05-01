New York: andamento negativo per Western Digital

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società che si occupa di archiviazione dei dati , che mostra un decremento del 2,50%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Western Digital più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo del leader nel settore dei dischi rigidi classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 445,2 USD e primo supporto individuato a 403,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 486,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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