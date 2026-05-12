New York: scambi al rialzo per Gilead Sciences
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società biofarmaceutica americana, che avanza bene del 2,53%.
Lo scenario su base settimanale di Gilead Sciences rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario attuale di Gilead Sciences mostra un allentamento della trendline al test del supporto 133,9 USD. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 138,7. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 130,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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