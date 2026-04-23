Milano 16:24
47.917 +0,27%
Nasdaq 16:24
26.871 -0,25%
Dow Jones 16:24
49.458 -0,06%
Londra 16:24
10.457 -0,18%
Francoforte 16:24
24.167 -0,12%

New York: scambi in forte rialzo per Comcast Corporation

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi in forte rialzo per Comcast Corporation
Rialzo per il più grande operatore via cavo degli Stati Uniti, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,88%.
Condividi
```