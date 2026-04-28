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New York: scambi in positivo per Workday

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi in positivo per Workday
Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, con una variazione percentuale del 2,68%.
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