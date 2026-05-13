Milano 17:35
49.481 +1,00%
Nasdaq 22:00
29.367 +1,04%
Dow Jones 22:01
49.693 -0,14%
Londra 17:40
10.325 +0,58%
Francoforte 17:35
24.137 +0,76%

Cambi: euro a 1,1711 dollari alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1711 dollari alle 19:30
Euro a 1,1711 sul dollaro alle 19:30.
Condividi
```